Став відомий план мирного врегулювання на Донбасі, який приписують Порошенку

Текст документу потрапив у розпорядження журналіста Олексія Мацуки, повідомляє hromadske.tv.

На зустрічі з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей Петро Порошенко зазначив, що для відновлення економіки Донбасу разом з партнерами з Євросоюзу розроблена програма створення робочих місць на сході України з перспективою інвестицій, і проект програми з економічної реконструкції регіону.

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Президент також акцентував увагу на важливості внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент зазначив, що відповідний проект змін Основного закону буде направлений на розгляд Венеціанської Комісії.