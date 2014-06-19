Став відомий план мирного врегулювання на Донбасі, який приписують Порошенку
22:18, 19 червня 2014Політика
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В мережі з'явилося фото мирного плану Президента з врегулювання ситуації на сході країни, який налічує 14 пунктів.
Мирний план Порошенка налічує 14 пунктів / Фото: УНИАН
Текст документу потрапив у розпорядження журналіста Олексія Мацуки, повідомляє hromadske.tv.
На зустрічі з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей Петро Порошенко зазначив, що для відновлення економіки Донбасу разом з партнерами з Євросоюзу розроблена програма створення робочих місць на сході України з перспективою інвестицій, і проект програми з економічної реконструкції регіону.
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Президент також акцентував увагу на важливості внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент зазначив, що відповідний проект змін Основного закону буде направлений на розгляд Венеціанської Комісії.
фото Олексія Мацуки
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