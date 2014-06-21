Рудьковського на з’їзді СПУ обрали головою партії

У Києві з’їзд Соціалістичної партії України єдиним головою обрав Миколу Рудьковського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рудьковського, в підтримку його кандидатури проголосували 124 з 160 делегатів з’їзду.

«Щоправда, без провокацій не обійшлося. Представники ОО «Антикорупційний комітет Майдану» спільно з невідомими молодими людьми намагалися зірвати проведення з’їзду. Останні, до речі, зверталися чи не до усіх перехожих з вимогою заплатити їм обіцяні 60 грн за участь в так званому «пікеті з’їзду», - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також зазначили, що переобрання керівних органів СПУ відбувалася «складно».

Сам Рудьковський це пояснив так: «Тому що ті, хто не хотів проведення цього з’їзду розуміли, що я в будь-якому випадку не дам знищити партію. Поведінка з боку провокаторів вже нікого не дивує, але це була така неповага до делегатів нашого сьогоднішнього заходу».

У прес-службі нагадали, що Олександр Мороз вже офіційно відсьогодні вже не є очільником СПУ.