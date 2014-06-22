На Львівщині 23 червня оголошено Днем жалоби

Завтра, 23 червня, на Львівщині прощатимуться із загиблими під час антитерористичної операції 19 червня під смт Ямпіль Краснолиманського району Донецької області військовослужбовцями 24-ї окремої Залізної механізованої бригади оперативного командування «Північ» Cухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, підписано відповідне розпорядження про оголошення 23 червня в області Днем жалоби.

Читайте такожБійці АТО звільнили від терористів Ямпіль і КіровськУ ньому, зокрема, рекомендовано на знак скорботи за загиблими приспустити Державні прапори України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.

Також пропонується районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач Львівської обласної державної телерадіокомпанії.