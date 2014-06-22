У Харкові під час акцій Євромайдану та Антимайдану затримано близько 30 осіб - міліція

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Наталя Захарова.

«Для з’ясування всіх обставин близько 30 учасників акцій з обох сторін були затримані та доставлені до відділень міліції», - сказала вона.

Водночас в.о. заступника голови Харківської ОДА Іван Варченко, який прибув на місце інциденту, коментуючи УНІАН сутичку євромайданівців з міліцією, назвав рішення учасників Народного віча піти на площу Свободи, де в цей час перебували антимайданівці, «емоційним».

Читайте такожУ Харкові провели спільну ходу комуністи та російські націоналісти«Я думаю, що це емоції, які зараз зашкалюють і з одного, і з другого боку. З цього боку зашкалюють емоції, тому що ми хочемо забезпечити в Харкові мир. Ми розуміємо, що є частина людей, які не хочуть цього миру, які тусуються під пам’ятником Леніна (місце, де збираються активісти Антимайдану – УНІАН). На жаль. Це емоційне рішення. Я не впевнений, що це рішення піти побитися з бабусями, це скоріше рішення – влаштувати якийсь діалог. Але я абсолютно впевнений, що подібні рішення використовуються провокаторами», - сказав він.

На даний момент близько 200 активістів Євромайдану повернулися до пам’ятника Т.Шевченку та продовжують Народне віче.

Люди проголосували за те, щоб наступний Євромайдан проводити на площі Свободи біля пам’ятника Леніну, де традиційно проходять акції Антимайдану.