Бойовики звинуватять українських військових у зриві перемир'я – речник РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

За його словами, впродовж минулої доби бойовики продовжували обстріл сил АТО в ряді населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Бойові зіткнення та обстріли зафіксовані під містами Краматорськ, Свердловськ, Слов'янськ та населеними пунктами Бірюково та Довжанський Луганської області, селищами міського типу Іванівка під Слов'янськом Донецької області, на дорозі Городище - Красна Талівка та інших місцях, в місті Артемівськ”, - сказав Чеповий.

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Він зазначив, що таким чином керівництво бойовиків декларує відсутність намірів складати зброю та має намір покласти на українську сторону усю відповідальність за зрив перемир'я.

При цьому терористи намагаються поновити людські резерви за рахунок примусового залучення до свої лав місцевого населення та громадян інших держав, насамперед, Росії, підкреслив Чеповий. Зокрема, зазначив він, у Росії за допомогою соцмереж здійснюється активний пошук добровольців для відправки на схід.