Лавров: влада України не повинна виставляти ультиматумів тим, хто "реально контролює" ситуацію на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС Росії за підсумками телефонної розмови голів зовнішньополітичних відомств РФ і США.

«22 червня за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Лаврова і Керрі. Обговорювалася ситуація в Україні в контексті оголошеного президентом П.О.Порошенком «мирного плану» для південного сходу», - йдеться в повідомленні. (УНІАН: мирний план запропонований проросійським бойовикам, що тероризують місцеве населення в Донецькій і Луганській областях).Читайте такожКлімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордону

Лавров наголосив, що без цілковитого зупинення бойових дій і встановлення всеосяжного, а не тимчасового перемир'я, і головне - початку прямих переговорів української влади з тими, «хто реально контролює обстановку в південно-східних регіонах», неможливо добитися деескалації гострої внутрішньої кризи в Україні. (УНІАН: МЗС РФ використовує термін «південно-східні регіони», хоча терористи захопили декілька міст тільки в двох областях України).

«Особливо відзначається, що Києву слід відмовитися від висунення ультимативних вимог і вступити в рівноправний діалог з представниками Донецька і Луганська з метою досягнення справжнього врегулювання», - йдеться в повідомленні.

Глави зовнішньополітичних відомств домовились продовжувати тісні контакти в рамках міжнародних зусиль зі сприяння припиненню насильства на південному сході на основі Женевської заяви від 17 квітня ц.р. і «дорожньої карти» ОБСЄ, додали в МЗС.Читайте такожПутін підтримав припинення вогню на Донбасі, але засумнівався в життєздатності плану Порошенка

Як повідомлялося, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.

Таке рішення було ухвалене для того, аби терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинення АТО матимуть винятково характер дій у відповідь.

Попри це, минулої ночі в Донецькій і Луганській областях терористи обстріляли з мінометів й іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску і силовиків у місцях дислокації АТО.

Лідери терористів відмовилися від переговорів з владою України.