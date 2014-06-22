Лавров: влада України не повинна виставляти ультиматумів тим, хто "реально контролює" ситуацію на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив держсекретареві США Джону Керрі, що влада України не повинна виставляти терористам ультиматумів і повинна почати з ними «прямі переговори».
Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС Росії за підсумками телефонної розмови голів зовнішньополітичних відомств РФ і США.
«22 червня за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Лаврова і Керрі. Обговорювалася ситуація в Україні в контексті оголошеного президентом П.О.Порошенком «мирного плану» для південного сходу», - йдеться в повідомленні. (УНІАН: мирний план запропонований проросійським бойовикам, що тероризують місцеве населення в Донецькій і Луганській областях).Читайте такожКлімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордону
Лавров наголосив, що без цілковитого зупинення бойових дій і встановлення всеосяжного, а не тимчасового перемир'я, і головне - початку прямих переговорів української влади з тими, «хто реально контролює обстановку в південно-східних регіонах», неможливо добитися деескалації гострої внутрішньої кризи в Україні. (УНІАН: МЗС РФ використовує термін «південно-східні регіони», хоча терористи захопили декілька міст тільки в двох областях України).
«Особливо відзначається, що Києву слід відмовитися від висунення ультимативних вимог і вступити в рівноправний діалог з представниками Донецька і Луганська з метою досягнення справжнього врегулювання», - йдеться в повідомленні.
Глави зовнішньополітичних відомств домовились продовжувати тісні контакти в рамках міжнародних зусиль зі сприяння припиненню насильства на південному сході на основі Женевської заяви від 17 квітня ц.р. і «дорожньої карти» ОБСЄ, додали в МЗС.Читайте такожПутін підтримав припинення вогню на Донбасі, але засумнівався в життєздатності плану Порошенка
Як повідомлялося, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.
Таке рішення було ухвалене для того, аби терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинення АТО матимуть винятково характер дій у відповідь.
Попри це, минулої ночі в Донецькій і Луганській областях терористи обстріляли з мінометів й іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску і силовиків у місцях дислокації АТО.
Лідери терористів відмовилися від переговорів з владою України.