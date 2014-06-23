Російські ЗМІ вигадали фейк про звільнення українських військових з частини, якої не існує
ИТАР-ТАСС вкотре видали на-гора чергову брехню про українських військовослужбовців, нібито “около 400 военнослужащих отдельной 25-й Днепропетровской дивизии высокомобильных десантных войск Сухопутных войск ВС (ВДВ) Украины подали рапорты об увольнении за последние три дня”.
Про це повідомляється на сторінці Міноборони у Facebook.
"Враховуючи, що військової частини з такою назвою не існує, як, до речі, не існує в Україні й такого виду з’єднань, як дивізія, а також зважаючи на те, що фотоілюстрація до матеріалу – з періоду окупації Криму російськими військовими, чи варто взагалі звертати увагу на такі дезінформаційні викиди?", - йдеться у повідомленні.
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"Від імені українських десантників запевняємо, що дане повідомлення не має нічого спільного з правдою та є продовженням брехливої інформаційної війни, яку веде кремлівська пропаганда з метою дискредитувати Збройні Сили України", - наголошують українські військові.