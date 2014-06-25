Спікер Ради Федерації: Росія не поверне Крим Україні

«І де-факто, і де-юре Крим сьогодні є частиною Росії. Це суб'єкт РФ, і у зв'язку з цим ніякого компромісу бути не може», - сказала вона.

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Вона вважає, що приєднання Криму до Росії не є агресією або анексією. За словами Валентини Матвієнко, «це практично 100% волевиявлення жителів Криму». На думку голови ради федерації, це не означає, що це буде перешкоджати розвитку відносин Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня при військовій підтримці Росії в Криму пройшов референдум на якому 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання півострова до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття Криму до складу Росії.