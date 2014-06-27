Луценко: Україна має всі важелі, щоб примусити Росію припинити війну

Про це в ефірі Першого національного телеканалу заявив радник президента Юрій Луценко, пише Gazeta.ua.

Політик підкреслив, що йдеться не про слабке випрошування миру, а "про мир з позиції сили".

"Така позиція України та її західних союзників по відношенню до агресора з Кремля", - зазначив Луценко.

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Він уточнив, що наша країна для цього має всі необхідні важелі впливу на північного сусіда.

"У нас є Дніпропетровськ, який виробляє і обслуговує 100% двигунів всіх ядерних ракет Росії. У нас є Запоріжжя, яке обслуговує 30% всіх двигунів російської авіації. Є Миколаїв, який обслуговує 100% двигунів підводного флоту Росії", - підкреслив радник глави української держави.

За його словами, в Україні розташовано ще дуже багато підприємств, які "мають свої переговорні позиції".

Водночас, Луценко попередив, що порушення режиму перемир'я з боку російських терористів і диверсантів буде розцінено як "сигнал для введення санкцій третього рівня".