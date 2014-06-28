В Луганській області бойовики мобілізують до своїх лав місцевих жителів

Як повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко, активізувався набір місцевих жителів до бандформувань. За його словами, при цьому використовується реєстр жителів, складений під час проведення в Луганській області незаконного референдуму 11 травня.

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Крім того, бойовики патрулюють залізничний вокзал з метою набору до своїх банд чоловіків призовного віку, стверджує речник інформаційного центру РНБО.

Президент на підставі рішення РНБО продовжив режим припинення вогню на сході України. Тим не менше, за даними Міноборони, бойовики режиму перемир'я не дотримуються.