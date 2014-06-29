У Нацгвардії створили Управління інформбезпеки - Аваков

Про це повідомляє у своєму Facebook Арсен Аваков.

В обов'язки створеного управління будуть входити інформаційні потоки та комунікації, взаємодія і оперативне управління інформаційними потоками в режимі бойової обстановки, обробка та інтерпретація інформації для вироблення оперативних управлінських рішень.

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Керівником управління призначений Юрій Стець, повідомив Аваков.

Також за його словами створено Департамент з управління і забезпечення підрозділів міліції особливого призначення.

"30 новостворених спецбатальонов МВС отримають крім територіальної прив'язки - єдиний центр управління, професійної підготовки і забезпечення на центральному рівні. Проводив нараду з командирами батальйонів - виробили низку управлінських рішень, в тому числі це - як ключове для підвищення якості взаємодії і прямого, без бюрократичної тяганини вирішення всіх питань, що виникають в цій новій для МВС справі", - повідомив Аваков.

Департамент очолить Віктор Челован.