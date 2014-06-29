Рух транспорту Донецьком в районі аеропорту залишається обмеженим - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, за інформацією ДАІ, ситуація з обмеженням руху містом виглядає таким чином: закрито рух вул. Стратонавтів від Красноармійського шосе до пр. Колгоспного, по вул. Артемівська з боку Ясинуватої в напрямку вул. Гірської, в'їзд на Київський шляхопровід в напрямку центру міста та вул. Злітна від пр. Манежний до аеропорту; по вул. Баумана, як і по вул. Пухова виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь» можливий через блокпости. Така ж ситуація з виїздом на смт Старомихайлівка вул. Дагестанською та вул. Джанкойською.

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У міськраді також відзначили, що в даний час життєдіяльність Донецька забезпечують комунальні служби, збоїв в їх роботі немає.