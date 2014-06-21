Прикордонники заперечують обмеження руху у пункті пропуску «Плетенівка-Щебекино»

Державна прикордонна служба України наголошує, що заява прес-служби прикордонного управління ФСБ Російської Федерації у Білгородській та Воронезькій областях про нібито одностороннє обмеження українською стороною руху громадян РФ у пункті пропуску «Плетенівка-Щебекино» не відповідає дійсності та є черговою провокацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, «на даний час усі пункти пропуску з Росією на ділянці Харківського прикордонного загону працюють у штатному режимі. Жодні додаткові обмеження щодо перетинання державного кордону громадянами Росії українською стороною не запроваджувалися».

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Також прес-служба зазначає, що «у заяві прикордонного відомства Російської Федерації повідомляється про десятки людей, яких нібито не пропустили українські прикордонники".

"У свою чергу повідомляємо, що у пункті пропуску «Плетенівка» протягом поточної доби був непропущений лише 1 громадянин Росії, стосовно якого у правоохоронців виникли підозри, що його мета поїздки не відповідає заявленій. Громадяни, про яких ідеться у повідомленні (близько 50 осіб), взагалі не перетинали державний кордон України, а зійшли у пункті пропуску для залізничного сполучення «Нежеголь» (РФ) з метою вчинення провокації та створення «картинки» масовості порушень з українського боку",- йдеться у повідомленні.