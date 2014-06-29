Путіну хочеться довшого припинення вогню

В центрі уваги були питання подовження перемир'я на Сході України та реалізація мирного плану.

Як повідомляє DW.DE з посиланням на німецьке інформагентство dpa, Володимир Путін наполіг на подовженні вже подовженого до 22 години 30 червня перемир'я між українською армією та бойовиками на Сході України. Президент РФ під час розмови висловився цього разу за довгострокове припинення вогню.

Прес-служба Кремля також повідомляє про такий заклик на телефонних переговорах, водночас не акцентуючи, від кого саме він виходив.

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"До Порошенка було звернено заклик про подовження режиму припинення вогню на триваліший термін", - цитує "Интерфакс" йдеться у повідомленні прес-служби російського президента.

Німецька канцлер наполягає на призначенні місії ОБСЄ з контролю за українсько-російським кордоном.

Під час телефонної конференції Петро Порошенко, Анґела Меркель, Франсуа Олланд та Володимир Путін позитивно оцінили звільнення із полону сепаратистів спостерігачів ОБСЄ, а також проведення 27 червня в Донецьку чергових консультацій між представниками сторін конфлікту.

Оголошене президентом Порошенком припинення вогню протягом суботи й неділі неодноразово переривалося проросійськими повстанцями. В якості умови для свого долучення до переговорів сепаратисти самопроголошених ДНР та ЛНР зажадали виведення підрозділів української армії з території Східної України.