ЗМІ: У Севастополі закрилися всі офіси МТС-Україна

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Про те, що у місті мають закрити офіси українського оператора, севастопольським абонентам не повідомили. Мобільний зв’язок наразі працює, але севастопольці вишикувалися у величезні черги у місцях, де продають російські SIM-картки «МТС».

Кілька днів тому у «МТС-Україна» повідомили про погіршення якості зв’язку та можливе припинення обслуговування абонентів на півострові. Прес-служба компанії пояснює це неможливістю взаєморозрахунків з кримськими партнерами і абонентами у гривнях.

Читайте також«МТС Україна» попереджає про можливе припинення надання послуг у АР Крим Самопроголошена влада Криму у березні проголосила «незалежність» півострова за підсумками «референдуму», на якому більшість жителів півострова нібито підтримала його вихід зі складу України. Того ж місяця Крим анексувала Росія.

Керівництво України і Захід анексії не визнає, а півострів на законодавчому рівні визнано тимчасово окупованою територією.