Мер Донецька виступає проти введення особливого режиму в місті

Донецький міський голова Олександр Лук'янченко під час прес-конференції прокоментував пропозицію міністра МВС Арсена Авакова ввести у Донецьку особливий режим, повідомляють "Новости Донбасса".

Читайте такожПід Донецьком йде танковий бій - ЗМІ

"Я проти введення будь-яких режимів. Має бути діалог. Краще поганий мир, ніж війна. Як приклад вчора, під час початку АТО, під обстріл потрапила маршрутка, загинули люди. Це ціна, яку люди платять за те, що політики хочуть воювати. Я вважаю, що вихід із ситуації на найвищому рівні між державами Україна та Росія", - сказав мер.