Мер Донецька вважає, що можливе введення військового стану на сході України погіршить ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Лук’янченко відзначив, що з боку багатьох політиків, депутатів, «лунають заклики щодо введення військового стану, розгортання повноцінних військових дій на території Донецької і Луганської областей», але «ніхто до сьогоднішнього часу не розібрався, чому сотні озброєних бойовиків практично безперешкодно проникають на територію нашої країни, і хто їм платить».Читайте такожУ Донецьку погіршується криміногенна ситуація: у донеччан відбирають автомобілі і грабують на вулицях - мер

«Я упевнений, що жоден найманець за ідею не воює. На ці вагомі причини ніхто уваги не звертає», - підкреслив мер Донецька.

За його словами, усі структури життєзабезпечення міст і районів Донецького регіону перебувають на межі гуманітарної катастрофи, і введення військового стану «не поліпшить, а лише погіршить ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, в.о. міністра оборони України Михайло Коваль перед засіданням Кабінету міністрів заявив журналістам, що питання про введення військового стану в окремих місцевостях Донецької і Луганської областей на даний момент не розглядається.

За словами Коваля, засідання Ради національної безпеки і оборони з питання введення військового стану в районах проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях не було. На запитання, чи відбудеться засідання найближчим часом, Коваль сказав: "Не готовий відповісти".