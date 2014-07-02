У центрі Донецька спостерігається скупчення людей у камуфляжі - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, станом на 15.00 на перетині проспекту Садового і вул. Університетської спостерігається скупчення людей у камуфляжній формі. Причина їх перебування у вказаному районі невідома.

Міськрада звертається до автомобілістів і пішоходів з проханням коригувати маршрут свого пересування з урахуванням даної інформації.

Читайте такожУ Донецьку в результаті обстрілу УМВС поранено 20 осіб - мерОчевидці з Донецька повідомили УНІАН, що «проїзд для автомобілістів і рух пішоходів зупинено по Садовому кільцю у бік торгового центру «Грін Плаза», де стоїть вантажівка, а також люди з автоматами, які пояснюють своє перебування операцією, що тут «проводиться».