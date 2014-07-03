У Луганському аеропорту двоє осіб підірвалися на міні - міськрада

Про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради, посилаючись на дані відділу з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій Департаменту забезпечення життєдіяльності міста міськради.

«2 липня в районі аеропорту на міні підірвалося двоє осіб, у результаті події одна особа загинула, ще одну з багатьма травмами і опіками доставлено до Луганської обласної клінічної лікарні», - повідомляє прес-служба.

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Також, за її даними, в різних частинах міста в результаті конфліктних ситуацій було поранено трьох мирних жителів. З різними пораненнями кінцівок потерпілих госпіталізовано до лікарні №2.

Всі комунальні і екстрені служби міста функціонують у звичному режимі, стабільно працює громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки і заправки.