Сьогодні Рада планує розглянути законопроекти про зміни до Конституції (пряма трансляція)
10:58, 03 липня 2014Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів, а також планує включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування).
Сьогодні Рада розгляне низку законопроектів щодо реструктуризації кредитних зобов'язань / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається розгляд ряду кадрових питань.
Народні депутати розглянуть низку законопроектів щодо реструктуризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню.
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Крім того, розглядатиметься законопроект щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України.
Серед іншого розглядатиметься законопроект про прокуратуру і будуть призначені окремі позачергові місцеві вибори.
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