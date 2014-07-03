Сьогодні Рада планує розглянути законопроекти про зміни до Конституції (пряма трансляція)

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів, а також планує включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування).

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається розгляд ряду кадрових питань. Народні депутати розглянуть низку законопроектів щодо реструктуризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню. Читайте такожВалютні кредити можуть перевести в гривню за курсом 7,99 грн/дол. Крім того, розглядатиметься законопроект щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України. Серед іншого розглядатиметься законопроект про прокуратуру і будуть призначені окремі позачергові місцеві вибори.

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