Сьогодні ВР розгляне законопроект про реструктуризацію валютних кредитів у гривню (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також має розглядатися проект постанови про календарний план проведення 5 сесії парламенту.

Також сьогодні має розглядатися законопроект, який стосується заснування ордена Героїв Небесної Сотні.

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Включити до порядку денного сесії планується законопроекти, які стосуються боротьби з тероризмом, регіональної політики, мораторію на примусову реалізацію житла, а також щодо внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів” (щодо виборчих блоків).

Крім того, розглядатиметься законопроект про вищу освіту та проект постанови про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ у ВР.

Депутати також розглядатимуть проект постанови про присудження у 2014 році премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.