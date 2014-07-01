Сьогодні ВР розгляне законопроект про реструктуризацію валютних кредитів у гривню (пряма трансляція)
Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України — гривню, а також питання щодо продовження роботи 4 сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, також має розглядатися проект постанови про календарний план проведення 5 сесії парламенту.
Також сьогодні має розглядатися законопроект, який стосується заснування ордена Героїв Небесної Сотні.
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Включити до порядку денного сесії планується законопроекти, які стосуються боротьби з тероризмом, регіональної політики, мораторію на примусову реалізацію житла, а також щодо внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів” (щодо виборчих блоків).
Крім того, розглядатиметься законопроект про вищу освіту та проект постанови про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ у ВР.
Депутати також розглядатимуть проект постанови про присудження у 2014 році премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.