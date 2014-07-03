Після збройного нападу у Донецьку загинули троє працівників ДАІ

Про це повідомляє офіційний сайт міського голови Донецька Олександра Лук'янченка.

«У районі транспортної розв'язки на перетині вулиці Артемівської і вулиці Гірничої в Куйбишевському районі Донецька було вчинено збройний напад на патрульну машину ДАІ. За попередніми даними кілька співробітників дістали смертельні поранення», - зазначає сайт.Читайте такожУ Донецьку ніч пройшла без збройних сутичок, весь транспорт працює

Для з'ясування обставин події на місце виїхали керівництво ДАІ, працівники прокуратури і оперативно-слідча група.

Прокуратурою встановлено, що невідомі скоїли напад на чотирьох працівників ДАІ в районі залізничного автовокзалу в Донецьку. В результаті застосування вогнепальної зброї троє працівників ДАІ отримали смертельні кульові поранення. Один співробітник міліції у важкому стані доставлений до лікувального закладу.

Для розслідування цього злочину створено слідчо-оперативна група. Відпрацьовується план першочергових слідчих дій і складаються можливі версії подій. Проводиться огляд місця злочину і опитування свідків нападу.