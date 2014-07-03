У Краматорську бойовики вбили чоловіка, який не захотів віддати їм автомобіль

Про це УНІАН сьогодні повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

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