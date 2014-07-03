У Краматорську бойовики вбили чоловіка, який не захотів віддати їм автомобіль
21:45, 03 липня 2014Політика
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У Краматорську Донецької області від рук бойовиків загинув працівник промислового підприємства ВАТ «Енергомашспецсталь», який не захотів віддавати їм свій автомобіль.
REUTERS
Про це УНІАН сьогодні повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
Читайте такожУ Донецьку тіло викраденого бойовиками чоловіка виявили в багажнику автомобіля - міліціяЗгідно з повідомленням, від рук бойовиків загинув працівник ВАТ «Енергомашспецсталь», який «вступив у бій з терористами після відмови віддати їм власний автомобіль».
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