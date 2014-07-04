Окупаційна влада Криму роздає пляжам французькі нагороди без відома французів

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на екс-міністра курортів і туризму АРК Олександра Лієва.

«Система «Блакитний прапор», відома на весь світ, підкреслює екологічний стан території. Такий прапор видається французькою громадською організацією, яка сьогодні на території Криму точно не діє», - зазначив він.

Читайте такожУ Криму триває безлюдний туристичний сезонПро присвоєння «Блакитних прапорів» кримським пляжам прес-служба Ради міністрів Криму повідомила 2 червня. У повідомленні зазначалося, що оцінка території пляжів проводилася за 32 критеріям.

Нагороду отримали пляжі Міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної і професійної реабілітації інвалідів, пляж санаторію «Північний», пляж пансіонату «Променистий», пляж дитячого клінічного санаторію Міністерства оборони Росії, а також пляж пансіонату «Оазис».

Це вже не перший випадок такого порушення прав інтелектуальної власності в Криму. Раніше повідомлялося, що на півострові збираються "клонувати" два відомі музичні фестивалі, що залишили Крим після окупації - КаZантип й Koktebel Jazz Festival.

Цього року КаZантип пройде в Грузії, а Koktebel Jazz Festival - в Одеській області.