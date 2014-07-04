Сили АТО взяли під контроль Миколаївку під Слов'янськом - Аваков
18:54, 04 липня 2014Політика
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Сили Антитерористичної операції (АТО) повністю узяли під контроль Миколаївку в Донецькій області на підступах до Слов'янська.
Сили АТО звільнили Миколаївку / Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Миколаївка повністю під нашим контролем! Захоплено близько 50 бойовиків, що склали зброю», - написав міністр.
Раніше він повідомляв, що сили АТО в Миколаївці рухаються "квартал за кварталом" і вже взяли під контроль більшу частину селища.
"Кілька днів, сподіваюся, цього вистачить, щоб у Слов'янську повернути людям звичне мирне життя", - написав міністр.
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