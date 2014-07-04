Сили АТО взяли під контроль Миколаївку під Слов'янськом - Аваков

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Миколаївка повністю під нашим контролем! Захоплено близько 50 бойовиків, що склали зброю», - написав міністр.

Раніше він повідомляв, що сили АТО в Миколаївці рухаються "квартал за кварталом" і вже взяли під контроль більшу частину селища.

"Кілька днів, сподіваюся, цього вистачить, щоб у Слов'янську повернути людям звичне мирне життя", - написав міністр.