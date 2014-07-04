Аваков заявляє, що сили АТО контролюють більшу частину Миколаївки
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що сили АТО контролюють більшу частину Миколаївки під Слов'янськом.
Про це він написав на своїй сторінці Facebook.
«Сили АТО ведуть бої з терористами в Миколаївці, в безпосередній близькості від Слов'янська. Квартал за кварталом, спільними діями Збройних сил, Національної гвардії і спеціальних підрозділів МВС селище звільняється від бандитів зі зброєю. Велика частина Миколаївки вже під контролем наших сил», - підкреслив міністр.Читайте такожУ Миколаївці військові знищили півтори сотні терористів, у місті немає світла
Він також процитував доповідь генерала Нацгвардії Балана, який керує операцією, безпосередньо з лінії бою: «Працюємо вже восьма година. Нормально йдемо, хоч і повільно. Зате без втрат! Після вчорашнього жорсткого зіткнення опір терористів ослаб. "Київ-1" - особливо сьогодні молодці, другий день в боях, а ведуть себе дуже впевнено - задоволений, добре готові виявилися».
Аваков сподівається, що кількох днів вистачить, що б у Слов'янську повернути людям звичне мирне життя.