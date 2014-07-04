Аваков заявляє, що сили АТО контролюють більшу частину Миколаївки

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Сили АТО ведуть бої з терористами в Миколаївці, в безпосередній близькості від Слов'янська. Квартал за кварталом, спільними діями Збройних сил, Національної гвардії і спеціальних підрозділів МВС селище звільняється від бандитів зі зброєю. Велика частина Миколаївки вже під контролем наших сил», - підкреслив міністр.Читайте такожУ Миколаївці військові знищили півтори сотні терористів, у місті немає світла

Він також процитував доповідь генерала Нацгвардії Балана, який керує операцією, безпосередньо з лінії бою: «Працюємо вже восьма година. Нормально йдемо, хоч і повільно. Зате без втрат! Після вчорашнього жорсткого зіткнення опір терористів ослаб. "Київ-1" - особливо сьогодні молодці, другий день в боях, а ведуть себе дуже впевнено - задоволений, добре готові виявилися».

Аваков сподівається, що кількох днів вистачить, що б у Слов'янську повернути людям звичне мирне життя.