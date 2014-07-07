Уряд може ухвалити в середу програму відновлення звільнених міст – Аваков

Про це у Слов’янську Донецької області сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Радіо Свобода.

«Спеціальну програму ухвалить Кабмін. Я спеціально їду в середу на цей Кабмін. Це місто демонстративно має бути відновлено», - сказав Аваков, відповідаючи на запитання жителів Слов’янська.Читайте такожНормальне життя у Слов'янську буде відновлено найближчим часом - Тарута

Зазначається, що українські військові, які беруть участь в Антитерористичній операції, протягом останніх днів звільнили від проросійських бойовиків Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку, Артемівськ, Дружківку та кілька інших населених пунктів на сході країни.

«Укрзалізниця» планує сьогодні відновити пасажирське сполучення між Слов’янськом та Лозовою, Красним Лиманом та Харковом. У Слов’янську після тривалої перерви відкриваються поштові і банківські відділення.Читайте такожЯценюк дав Таруті один день на відновлення життєзабезпечення Краматорська і Слов’янська

Проросійські бойовики далі контролюють Донецьк, Луганськ, Горлівку і кілька менших міст. Українські силовики продовжують АТО.