Терористи звозять під Луганськ російську бронетехніку - Наливайченко

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Зараз відбувається гібридна війна, агресія з використання терористів, диверсантів, іноземної зброї, російської, за використанням наркоманів, криміналітету та іншим. Зараз під Луганськом скупчена іноземна бронетехніка", - розповів Наливайченко.

"Терористи продовжують знищувати на Донбасі інфраструктуру, економічний потенціал", - додав він.

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За його словами, Харцизький трубний завод терористи блокують, щоб не дати йому працювати.

А ось у звільнених від терористів містах українські силовики намагаються налагодити нормальне життя.

"Перше, що ми зробили за дорученням президента – відновили в тих містах нормальне життя, зокрема, в Слов’янську. Ми збирали заяви, більшість з них із закликами "знайдіть наших родичів".

В людей забирали родичів, ґвалтували, і вони нарешті змогли звернутись щодо цього із заявами хоча б до когось", - розповів Наливайченко.