Мешканці Київщини переплутали страйкболістів з терористами та здали їх міліції

На Київщині до Кагарлицького РВ міліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили про групу невідомих чоловіків у камуфляжі та зі зброєю під залізничним мостом. Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на прес-службу МВС України.

На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та бійці полку спеціального призначення міліції.

Інформація про людей у камуфляжі підтвердилася. Працівники міліції затримали 54 особи, які без перешкоджань здалися. Зброя у затриманих виявилася не бойовою. З'ясувалося, що це була група любителів страйкболу зі столиці та інших регіонів країни, які зібралися через соцмережі та влаштували на Київщині чергові змагання.

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Після допиту затриманих чоловіків було відпущено, однак, у них було вилучено ножі, схожі на холодну зброю, які направлені на експертизу, додали у міліції.

За даним фактом слідчим відділом Кагарлицького райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також звернулися до любителів страйкболу та попросили утриматися від подібних розваг й не лякати мирних жителів країни - у зв'язку з ситуацією в державі.

Довідка. Страйкбол — командна гра, у якій "бій" ведеться 6 мм кульками типу BB (вагою від 0.12 до 0.43гр.) з точних копій бойової зброї.

Нагадаємо, у червні налякані волиняни переплутали озброєних молодиків із чеченцями і навіть розгледіли їхній ґвинтокрил.