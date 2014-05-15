На Київщині оголосили вирок чотирьом жінкам, котрі заволоділи 9 млн грн «Ощадбанку», повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Як зазначається в повідомленні, прокуратура Київської області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному проваджені відносно чотирьох жінок, які за попередньою змовою групою осіб, заволоділи готівковими коштами «Ощадбанк» в розмірі 9 мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2012 року, киянка звернулась до своєї знайомої керуючої територіального відділення «Ощадбанк» у Фастові з пропозицією «позичити» їй гроші з банку для оформлення земельної ділянки у столиці під забудову.

Погодившись на таку злочинну оборудку, керівник відділення до своєї незаконної діяльності залучила начальницю відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю та завідуючу касового вузла.

Упродовж декількох тижнів за три рази жінки винесли із сховища банку понад 9 млн гривень. Свою вину обвинувачені не визнали та кошти не повернули.

Вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області жінок визнано винними за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Екс-банкіршу засуджено до 9 років позбавлення волі, інших двох працівниць банку позбавлено волі строком на 3 роки. Крім того, за рішенням суду всім жінкам заборонено обіймати посади, пов’язанні з повною матеріальною відповідальністю строком на 3 роки, та призначено штраф. Жительку столиці засуджено на 1 рік 7 місяців позбавлення волі, які вона вже відбула у слідчому ізоляторі.

Прокуратурою області на зазначений вирок суду першої інстанції внесена апеляційна скарга, в якій державне обвинувачення вимагає більш суворого покарання для обвинувачених, а саме - від 8 до 10 років позбавлення волі.