Фейгін: Справа Савченко вирішується на самому верху Росії

Про це заявив адвокат льотчиці Марк Фейгін, говорячи про перспективи звільнення Савченко, повідомляють Подробиці.

"Перспектива хороша, діватися нікуди, доведеться її відправляти на батьківщину Надію Савченко. З іншого боку, ми розуміємо в яких політичних умовах це відбувається, і я допускаю, що керівництво Росії, а питання вирішується на самому верху, зрозуміло, ні в яких судах та слідствах, - можуть впертися, намагатися довести щось. Чи то для власного електорату, чи то для України, чи то для міжнародного співтовариства", - сказав адвокат.

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Навіть якщо суд винесе обвинувальний вирок, адвокати можуть домагатися, щоб вона відбувала покарання в Україні - це передбачають договори між Україною та Росією. Втім, правозахисники розраховують на міжнародний тиск.

Цього тижня представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті заявила, що поява Савченко в Воронезькому СІЗО доводить зв'язок Росії і сепаратистів.

"Її (Савченко) долею зацікавився верховний комісар ООН з прав людини. Я думаю, буде тиск на уряд РФ і Путіна, щоб усім стало очевидно, щоб весь світ дізнався про це неподобство, що це неприйнятна практика і це Росії не пробачать", - заявив правозахисник Євген Захаров.

Новий адвокат Марк Фейгін найближчі дні має намір зустрітися з Надією, щоб особисто з'ясувати у неї, що сталося з нею після того, як вона потрапила в полон. Якщо підтвердиться, що з Луганська її передали прямо в руки російських правоохоронних органів, він буде домагатися порушення кримінальної справи про викрадення людини.