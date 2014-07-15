Росіяни вважають, що ростовський Донецьк обстріляли Нацгвардія та Правий сектор - ЗМІ

Донецьк Ростовської області - черговий епіцентр російської інформаційної війни. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що маленьке містечко обстріляли в неділю з українського боку, в результаті чого одна людина загинула, двоє - поранені. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ніч.

Провину за обстріл своєї прикордонної території в Москві покладають на невстановлених військових українських Збройних сил, членів Нацгвардії та Правого сектору. Доказів слідчому комітету не треба: стріляли з українського боку, виходить - українці.

Читайте такожРосія нарощує свої війська на кордоні з Україною - НАТО

На це блискавично реагує Рада Федерації, її віце-спікер Євген Бушмін пропонує негайно стріляти у відповідь.

Втім, речник Путіна запевняє: чутки про те, що Росія збирається нападати на Україну - нісенітниця. Але міністерство закордонних справ уже відкрито погрожує.

Читайте такожРосія змінила формат військової агресії проти України - ІС

"Зазначений інцидент свідчить про вкрай небезпечну ескалацію напруженості в районі російсько-українського кордону і може мати незворотні наслідки, відповідальність за які ляже на українську сторону", - заявили у міністерстві.

Київ же провину за обстріли Росії покладає на Росію.

Провокації по той бік кордону для Росії - історично перевірений спосіб. Формальним приводом для початку радянсько-фінської війни в тридцять дев'ятому став Майнільський інцидент: група радянських військових потрапила під артилерійський обстріл, вже за чотири дні Радянський союз розпочав війну. Багато років потому Хрущов визнав: це була провокація, організована командармом Григорієм Куликовим. За це його нагородили "Золотою зіркою" героя Радянського союзу.