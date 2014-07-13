МЗС заявив, що військовослужбовці ніколи не обстрілювали територію РФ

Про це сказано в переданій УНІАН заяві МЗС у відповідь на "звинувачення" щодо обстрілу території Російської Федерації.

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"У зв'язку з поспішними і безпідставними твердженнями МЗС Росії щодо нібито обстрілу українською армією території Російської Федерації, МЗС України офіційно заявляє, що, за даними сил АТО, українські військовослужбовці не вели вогонь на місцевості, про яку йдеться в заяві російського МЗС.

"Українські військовослужбовці ніколи не обстрілювали, не обстрілюють і не будуть обстрілювати територію сусідньої держави і житлових кварталів", - наголошується в заяві.

МЗС очікує від російської влади об'єктивності і неупередженості в своїх оцінках щодо причин трагічного інциденту в Донецьку Ростовської області і готовий до співпраці у його розслідуванні. МЗС висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю і пораненнями громадян Росії в Донецьку Ростовської області.

"Хотіли б, щоб МЗС Росії в кінцевому підсумку помітив і також висловив співчуття з приводу вбивств збройними терористичними формуваннями українських військовослужбовців і мирних жителів у східних областях України, засудив злочинні дії терористів, змусив їх припинити насильство", - наголошується в заяві.

Також МЗС висловив протест у зв'язку з спробами вторгнення з території РФ військової техніки і найманців в районі українського населеного пункту Ізварине, що мало місце в ніч на 13 липня.

МЗС закликає російську сторону припинити провокації, вплинути на терористичні збройні формування для зупинення насильства, від якого страждають також громадяни РФ, провести ретельне розслідування численних випадків порушення з території Росії українсько-російського кордону і притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, у прикордонному з Україною російському Донецьку впав снаряд. В результаті попадання снаряду в житловий будинок один громадянин Росії загинув, двоє отримали серйозні поранення.