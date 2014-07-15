За добу черга на пором з Росії до Криму зросла до 2 тисяч авто

На Керченській поромній переправі продовжує накопичуватися автомобільна черга. У вівторок 15 липня, станом на 10 ранку, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують близько 2000 автомобілів, в порту «Крим» - близько 300 машин.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції.

«Всю ніч без перерви курсували 4 порома. Додаткові пороми залізничний «Анненков» і автомобільний «Севастополь» зробили кілька рейсів», - прокоментували в дирекції.

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Як зазначили у відомстві, за добу через Керченську переправу перевезено 2500 автомобілів, поромами скоєно 34 рейси, з «єдиним квитком» перевезено 4176 пасажирів.

В понеділок 14 липня, міністр транспорту Росії Максим Соколов проінспектував роботу Керченської поромної переправи і закликав зосередитися на оперативному виробленні конструктивних рішень для вишукування можливостей оптимізації пропускної здатності.

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Він також поінформував про те, що для розвантаження Керченської переправи та ліквідації черг, перевезення військової техніки планують проводити через інші порти - Новоросійськ і Темрюк. На сьогоднішній день, щодня через Керченську переправу перевозять близько 30 одиниць російської військової техніки.