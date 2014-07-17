Українські і польські депутати та правозахисники намагатимуться відвідати льотчицю Савченко у СІЗО

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала Уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях народний депутат від партії “УДАР” Ірина Геращенко. Читайте такожСьогодні має відбутися зустріч Надії Савченко з адвокатом

"До Воронежа приїхала група українських і польських депутатів та правозахисників, аби спробувати потрапити до Надії Савченко і на місці подивитися, що там відбувається. Колеги інфомуватимуть нас, чи вдастся їм добитися спілкування з викраденою росіянами українкою", -написала Геращенко.

Вона зазначила, що українському консулу передали листи для Наді від ії родини, мами, лист підтримки від Президента.

"Надія має знати, що з нею- вся Украіна. І ми доб'ємося іі звільнення"- підкреслила Геращенко.