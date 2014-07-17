У Слов'янську 70% споживачів підключено до електропостачання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Слов’янську триває відновлення електропостачання житлових районів міста. Зараз до електроенергії підключено 70% споживачів», - заявив він.

Також, за словами Лисенка, «найближчим часом постачатиметься вода: резервуари наповнені, йде очищення води перед подачею у водогін».

Читайте такожМешканці Слов'янська заряджають мобільні від стовпа у центрі міста (фото)Крім того, зазначив Лисенко, у Слов’янську запрацював громадський транспорт та відновлено мовлення українських телеканалів.

«У місті вийшли на маршрут тролейбуси. Люди отримали можливість дивитися та слухати українські теле- і радіоканали. Запрацювали магазини, налагоджується мирне життя. Повністю виплачуються пенсії, соціальні допомоги і зарплати бюджетникам. Фахівці з різних куточків України надають населенню медичну та психологічну допомогу», - запевнив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, сили АТО звільнили Слов’янськ від терористів 5 липня.