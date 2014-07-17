Очевидці: Речі і пасажирів малазійського Боїнга розкидало по дахах будинків по всьому селищу

Про це повідомляється на сторінці «Євромайдану» у Фейсбук.

«Ось що пишуть місцеві жителі: "Дзвонили родичі з сіл. Розсипна : зі збитого літака випало більше десятка трупів азіатського вигляду ( в'єтнамці або китайці) без одягу. Уламки та трупи впали на приватний сектор селища, і біля лікарні. Люди у військовій формі збирають і вивозять трупи"

Також вже почали публікувати фото особистих речей пасажирів лайнера з місця аварії. В твіттері Євромайдану опубліковано фото паспорта однієї з пасажирок літака.