Очевидці: Речі і пасажирів малазійського Боїнга розкидало по дахах будинків по всьому селищу
18:50, 17 липня 2014Політика
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Місцеві жителі повідомляють, що з збитого літака випало більше десятка тіл.
Про це повідомляється на сторінці «Євромайдану» у Фейсбук.
«Ось що пишуть місцеві жителі: "Дзвонили родичі з сіл. Розсипна : зі збитого літака випало більше десятка трупів азіатського вигляду ( в'єтнамці або китайці) без одягу. Уламки та трупи впали на приватний сектор селища, і біля лікарні. Люди у військовій формі збирають і вивозять трупи"
Також вже почали публікувати фото особистих речей пасажирів лайнера з місця аварії. В твіттері Євромайдану опубліковано фото паспорта однієї з пасажирок літака.
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