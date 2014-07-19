Для розслідування катастрофи «Boeing-777» прибудуть 62 представники Малайзії

Про це повідомив на брифінгу міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай, передають іноземні ЗМІ.

За його словами, для розслідування причин катастрофи літака в Україну вирушає 62 представники.

Зокрема, до Києва відправлять 30 членів команди SMART (Спеціальна рятувальна команда допомоги при стихійних лихах), 15 осіб медичного персоналу, 10 представників військово-повітряних сил Малайзії, 5 представників авіакомпанії Malaysia Airlines, 2 представника відділу персоналу цивільної авіації Малайзії.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи в Донецькій області малайзійського авіалайнера «Боїнг-777», що виконував рейс Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), міжнародні авіаційні організації та представників авіаційної влади Малайзії та Нідерландів. Зокрема, бюро направило відповідні повідомлення авіаційній владі Малайзії, Нідерландів, компанії ”Boeing”, міжнародній організації цивільної авіації ICAO, Європейській конференції цивільної авіації, Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Єврокомісії та Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB).