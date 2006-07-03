Томенко знає, для чого Янукович тягне час

Один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що Партія регіонів, висуваючи нові ультиматуми, свідомо затягує час, щоб зібрати 226 голосів народних депутатів на підтримку кандидатури свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ТОМЕНКО повідомив журналістам, що сьогодні у ході консультацій ключовим змістом дискусії було те, що представники Партії регіонів сказали, що не хочуть бути в опозиції і в них є шанс у різні способи – «вербування, підкупи» - набрати 226 голосів.

«Тому вони відтерміновують час і вигадують нові ідеї», - сказав М.ТОМЕНКО, нагадавши про новий ультиматум Партії регіонів.

Він ще раз наголосив, що мета цього ультиматуму не в тому, щоб визначити статус опозиції, а в затягуванні часу.

«Те, що пропонувалось (в ультиматумі – УНІАН), це було класичне політичне хамство: у суботу «Регіони» погодили текст резолюції по виходу з кризи і сказали, що це буде важливий круглий стіл, сьогодні вони прийшли з іншим текстом, який вони нам не показували, і хотіли оприлюднити на круглому столі», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Разом з тим, він висловив радість, що представників коаліції не так просто підкупити: «Єдине, що нас радує, що у нас стійкий контингент, і це означає, що до цього часу жоден фінансовий, організаційний чи політичний інструмент не спрацював, щоб Партія регіонів і комуністи завербували 226 голосів».

М.ТОМЕНКО також висловив сумнів у доцільності завтрашнього засідання парламенту: «Немає сенсу завтра взагалі збиратися, бо не читаються якісь рішення».

Крім того, М.ТОМЕНКО назвав абсурдом проведення національного круглого столу, зауваживши, що аутсайдери політичної боротьби, які не пройшли до парламенту, не можуть вирішувати його долю.

На його думку, дії Партії регіонів спрямовані на знищення парламенту в цілому, оскільки може виникнути ситуація, що Президент не розпускатиме парламент і не призначатиме нові вибори, а Верховна Рада буде довгий час недієздатною завдяки Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокує сесійну залу ВР з 27 червня. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу. Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.

Сьогодні ж Партія регіонів висунула новий ультиматум з 12 пунктів, зокрема, вимагаючи посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади. “Регіонали” хочуть отримати посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво комітетами ВР, але ще не визначилися, якими. Партія регіонів також хоче, щоб судді Конституційного Суду обрались за їх квотою.