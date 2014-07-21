Терористи захопили в полон громадянина Швеції - РНБО
13:59, 21 липня 2014Політика
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Терористи захопили в полон громадянина Швеції.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.Читайте такожУ полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО
«Терористи продовжують викрадати людей, у тому числі іноземців. Вчора у Луганській області російські найманці на блокпосту неподалік Перевальська захопили в полон громадянина Королівства Швеція та утримують його під вартою в Горлівці», - заявив він.
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