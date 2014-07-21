Малайзія вимагає якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі Boeing-777 їх рідним

Про це заявили під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком міністр закордонних справ Малайзії Аніф Хаджи Аман, міністр транспорту Лео Тіонг Лай та надзвичайним і повноважний посол цієї країни в Україні Чуа Теонг Бан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко підкреслив, що український народ поділяє біль малайзійців, чиї рідні та близькі загинули у катастрофі літака МH-17, і робить все можливе для того, щоб були притягнуті до відповідальності «злочинці, які знищили літак, чинять наругу над жертвами катастрофи, знищують докази».

Президент повідомив про своє доручення уряду забезпечити прозорість роботи слідчої комісії, міжнародних експертів та повернення тіл загиблих їх рідним. Він також подякував за роботу малайзійським експертам.

Глава держави поінформував про оголошення заборони військовим підрозділам на час роботи експертів проводити бойові дії в діаметрі 40 кілометрів навколо місця падіння літака.

У свою чергу високі представники влади Малайзії засудили дії бойовиків у Донецькій області по відношенню до тіл загиблих та шокуючий показ деякими телеканалами інших кран фрагментів тіл жертв катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Читайте такожНа місці падіння "Боїнга-777" почалася пожежаЗа даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Читайте такожРБ ООН погодила проект резолюції щодо БоїнгаТакож в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян ВеликоїБританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

На сьогодні знайдені тіла 282 загиблих.

Роботі рятувальників на місці катастрофи перешкоджають озброєні терористи.