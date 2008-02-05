Ющенко хоче вже починати переговори про зону вільної торгівлі з ЄС

Україна сподівається найближчим часом розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на Генеральній раді Світової організації торгівлі (СОТ) у Женеві.

За його словами, Україна розглядає цей етап як важливий у процесі просування до вільного руху товарів, капіталу і робочої сили.

«Переконаний, що вільний доступ до найбільших світових ринків дасть новий і потужний імпульс для малого і середнього бізнесу в країні», - сказав Президент.

Він також підкреслив, що Україна виступає за те, щоб усі торговельні відносини між країнами світу базувалися на принципах рівного партнерства, відкритості, відмови від перешкод і обмежень.