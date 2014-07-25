На місці падіння "Боїнга" виявили великий уламок літака та тіла загиблих – ЗМІ

Про це повідомляє телекомпанія ABC через тиждень після трагеді.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Боцюрків повідомив телеканалу, що нова знахідка - це частина фюзеляжу та корпусу з ілюмінаторами, яка "з'явилась нізвідки".

"Це майже з нізвідки з'явилося, бо не було жодних ознак, що вказували на падіння: ні зламаних гілок, нічого, щоб вказувало, що шматок фюзеляжу упав там", - сказав він.

Експерти відмітили білим прапорцем це місце, оскільки не мали відповідного обладнання, щоб витягти тіла з-під уламків. Крім того, в цій частині літака були виявлені особисті речі членів екіпажу.

За словами представника ОБСЄ, ця знахідка свідчить про необхідність проведення ретельнішого огляду місця падіння літака, але зусилля слідчих ускладнюється бойовими діями, що тривають на Донеччині.

Читайте такожУкраїна делегувала Нідерландам розслідування катастрофи літака Boeing-777 Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Тіла перевезли до Харкова і поступово перевозять до Нідерландів.