У Донецьку бойовики замаскували "Гради" і періодично обстрілюють житлові масиви - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відступаючи, терористи продовжують розміщувати свої вогневі позиції у масивах міст, наражаючи мирних мешканців на небезпеку», - зазначив він.

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«Надійшла оперативна інформація, що на території Донецького військового училища знаходиться три одиниці системи залпового вогню «Град», періодично вони виїжджають в місто і обстрілюють житлові масиви Донецька», - додав Лисенко.

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Також він повідомив, що «в Кіровському районі міста та у житловому мікрорайоні Солнцево, бойовики замаскували три танки Т-72 та три установки «Град».

Крім того, за його словами, у Горлівці на дахах багатоповерхових будинків встановлено зенітні установки.