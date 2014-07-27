У штабі АТО виявили шпигуна з Росії
23:49, 27 липня 2014Політика
0 0
Українські спецслужби виявили в штабі сил АТО зрадника, який "зливав" секретну інформацію про хід антитерористичної операції на Донбасі спецслужбам Російської Федерації.
Коваль розказав про шпигуна з Росії уштабі АТО / фото прес-служби Міноборони
Про це в ефірі ТСН заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль.
Читайте такожУ Чернігові будуть судити російського шпигуна
Чиновник також зазначив, що коли він був міністром оборони, то подібні випадки виявлення зрадників, до того ж на високих посадах, траплялися і в Міноборони України.
Зате в Держприкордонслужбі, де Коваль працював до Міноборони, за його словами, зрадників не виявляли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter