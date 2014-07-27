У штабі АТО виявили шпигуна з Росії

23:49, 27 липня 2014
Політика
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Українські спецслужби виявили в штабі сил АТО зрадника, який "зливав" секретну інформацію про хід антитерористичної операції на Донбасі спецслужбам Російської Федерації.

фото пресс-службы Минобороны

Про це в ефірі ТСН заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль.

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Чиновник також зазначив, що коли він був міністром оборони, то подібні випадки виявлення зрадників, до того ж на високих посадах, траплялися і в Міноборони України.

Зате в Держприкордонслужбі, де Коваль працював до Міноборони, за його словами, зрадників не виявляли.

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