У штабі АТО виявили шпигуна з Росії

Про це в ефірі ТСН заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль.

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Чиновник також зазначив, що коли він був міністром оборони, то подібні випадки виявлення зрадників, до того ж на високих посадах, траплялися і в Міноборони України.

Зате в Держприкордонслужбі, де Коваль працював до Міноборони, за його словами, зрадників не виявляли.