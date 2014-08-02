Вночі у Донецьку епіцентром бойових дій були селища Лідіївка та Бірюзова

В ніч з 1 на 2 серпня епіцентр бойових дій припав на селище шахти Лідіївка та мікрорайон Бірюзова. Жителі повідомляють про сильні вибухи і перестрілки. В інших районах Донецька ніч пройшла відносно спокійно.

Про це повідомляє прес-служба міськради Донецька.

«Станом на 9.00 в місті тихо, бойових дій немає. Комунальні аварійні служби спільно з енергетичними підприємствами ведуть відновлювальні роботи на пошкоджених мережах електро та газопостачання. Зокрема, сьогодні заплановано ліквідувати аварійне відключення двох трансформаторних підстанцій ПЕМ-Енерговугілля в Куйбишевському районі, які обслуговують жителів селища Гірник», - йдеться в повідомленні.

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Громадський транспорт у Донецьку вийшов на лінії, працює в режимі "вихідного дня".

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