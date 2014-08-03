Кримські «органи влади» не зацікавлені у розкритті резонансних убивств - правозахисники

Кримські «органи влади» не надають інформації про хід розслідування раніше скоєних вбивств на території Криму.

Про це йдеться в аналітичному огляді Кримської польової місії з прав людини, передає Крим.Реалії.

Зокрема, йдеться про вбивство Решата Аметова.

Правозахисники висловлюють занепокоєння і з приводу ненадання інформації про вбивство майора українських ВМС Станіслава Карачевського та 16-річного Марка Іванюка.

«Бездіяльність слідства і незацікавленість кримських органів влади у розслідуванні вбивств створює загрозу безкарності і невиконання позитивних обов'язків щодо захисту права на життя», - зазначають правозахисники.

Також вони звертають увагу на те, що обставини, за яких сталися вбивства, багато в чому вказують на політичні мотиви.

Читайте такожМеджліс попросив допомоги в ООН і ОБСЄ: в Криму викрадають людей«Досі залишається невідомою доля Василя Черниша, жителя Севастополя, активіста Автомайдану, який зник ще напередодні референдуму (16 березня). Востаннє він виходив на зв'язок 15 березня. Його родичі побоюються, що Василя вже немає в живих», - йдеться в огляді Кримської польової місії.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Білогірському районі Криму виявили тіло кримського татарина зі слідами насильницької смерті. Загиблим виявився 38-річний Аметов.

6 квітня був убитий майор української військової частини, 33-річний Карачевський.

Також 20 квітня знайшли мертвим 16-річного Іванчука, уродженця Рівненської області.