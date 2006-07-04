Тимошенко - ”Снігуронька”, Ющенко -”Пасічник”, Янукович -”Завгар” і т.д.

Газета "Сегодня" з`ясувала, як політики називають один одного "позаочі". Так, Віктора Ющенко кличуть Ющ, Пасічник, а вороги називають Шреком. Юлію Володимирівну називають просто Юля, підлабузники - Мамою, а з Нового року, коли Тимошенко стала з`являтися у всьому білому - Снігуронькою. Олександра Турчинова - після того, як в 2005 році він став головою СБУ - Залізним Феліксом, також Шуріком і Пастором ( з натяком на його баптистське віросповідання). У бютовця Андрія Шкіля клички Троцький, Кучерявий і Анчоус. У Миколи Томенка кличка Тома. Віктора Януковича в партії кличуть Янеком і Старшим, а недруги кажуть Проффесор, а також Завгар. Анатолій Кінах заслужив прізвисько Голова професора Доуеля. Петра Порошенка кличуть Порох, Рошен, Шоколадний заєць. Соціаліста Йосипа Вінського називають Кобою, а комуніста Адама Мартинюка без злості - Саддам Іванович.