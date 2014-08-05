З території РФ ведеться регулярний обстріл 79-ї бригади під Дяковим

Про це повідомляє "ТСН".

Протягом останніх півтора місяців з території РФ ведеться обстріл позицій українських військових "Градами" та з важкої артилерії. За словами вояків, росіяни цілять вже по три рази за день - останній обстріл був сьогодні по обіді.

Армійці благають керівництво вивести їх з цієї зони, адже боронитись з кожним днем стає дедалі важче.

Читайте такожУ РНБО пояснили, чому сили АТО залишили Ясинувату"Тільки завдяки нашим секретам у нас невеликі втрати, останній раз продукти підвозили 18 липня. Не можемо за себе постояти, коли нам в спину стріляють РФ", - кажуть бійці.