Порошенко може призначити на посаду секретаря РНБО Смешка, Наливайченка або Коваля - політолог

Президент України Петро Порошенко може призначити на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігоря Смешка, Валентина Наливайченка чи Михайла Коваля.

Про це сказав у коментарі УНІАН політолог Вадим Карасьов.

За його словами, «президенту потрібно, щоб РНБО була ключовою частиною президентської команди», а секретарем РНБО була «людина, яка би представляла стратегічний істеблішмент, котра б зналася на специфіці роботи РНБО і взагалі на безпековому секторі в нинішніх умовах».

«Війна на Донбасі скоро закінчиться, але не закінчаться різного роду диверсії, спроби партизанських рейдів, і не тільки на Донбасі», - сказав Карасьов.

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Коментуючи відставку Андрія Парубія з посади секретаря РНБО, Карасьов сказав: «Є багато чинників цієї відставки, але головний полягає в тому, що Парубій займав радикально непримиренну позицію відносно Росії».

«В Україні у правлячому істеблішменті зараз щодо Росії є дві групи або дві партії, одна з яких розглядає Росію як ворога у довгостроковій перспективі. Це Аваков, Турчинов, Яценюк, Пашинський і Парубій, який входив у цю п’ятірку. А інша група – партія, яка вважає Росію як ворога, але в короткостроковій перспективі війни на Донбасі, але розуміє, що в довгостроковій перспективі Росія не повинна бути ворогом, а потрібно шукати компроміси у відносинах з РФ, особливо після того, як українська армія звільнить Донбас, тому що є проблеми енергетичного забезпечення, торговельних зв’язків, економічних зв’язків в цілому», - наголосив політолог.

За словами Карасьова, «путіни приходять і йдуть, а Росія залишається, і російський народ залишається, і в довгостроковій перспективі навряд чи продуктивно і конструктивно розглядати Росію як ворога».

На думку Карасьова, «ключова причина відставки в тому, що Парубій був із тих, хто завжди і публічно робив заяви про те, що ніяких компромісів з Росією не може бути. Це ключове, а все інше - то побічне».

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При цьому експерт погодився з тим, що зараз із влади «вичищаються люди з радикальними поглядами, а робиться ставка на прагматиків».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, Парубій заявив, що подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. На своїй сторінці у Facebook він написав: «Подав у відставку з посади секретаря РНБО України. В час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую займатися допомогою фронту. В першу чергу - добровольчим батальйонам. Разом переможемо російського агресора.

Порошенко підписав указ про звільнення Парубія з посади секретаря РНБО.