Порошенко може призначити на посаду секретаря РНБО Смешка, Наливайченка або Коваля - політолог

16:48, 07 серпня 2014
Політика
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Вадим Карасьов вважає, що один з головних факторів відставки Парубія - його радикально непримиренна позиція відносно Росії.

Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко може призначити на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігоря Смешка, Валентина Наливайченка чи Михайла Коваля.

Про це сказав у коментарі УНІАН політолог Вадим Карасьов.

За його словами, «президенту потрібно, щоб РНБО була ключовою частиною президентської команди», а секретарем РНБО була «людина, яка би представляла стратегічний істеблішмент, котра б зналася на специфіці роботи РНБО і взагалі на безпековому секторі в нинішніх умовах».

«Війна на Донбасі скоро закінчиться, але не закінчаться різного роду диверсії, спроби партизанських рейдів, і не тільки на Донбасі», - сказав Карасьов.

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Коментуючи відставку Андрія Парубія з посади секретаря РНБО, Карасьов сказав: «Є багато чинників цієї відставки, але головний полягає в тому, що Парубій займав радикально непримиренну позицію відносно Росії».

«В Україні у правлячому істеблішменті зараз щодо Росії є дві групи або дві партії, одна з яких розглядає Росію як ворога у довгостроковій перспективі. Це Аваков, Турчинов, Яценюк, Пашинський і Парубій, який входив у цю п’ятірку. А інша група – партія, яка вважає Росію як ворога, але в короткостроковій перспективі війни на Донбасі, але розуміє, що в довгостроковій перспективі Росія не повинна бути ворогом, а потрібно шукати компроміси у відносинах з РФ, особливо після того, як українська армія звільнить Донбас, тому що є проблеми енергетичного забезпечення, торговельних зв’язків, економічних зв’язків в цілому», - наголосив політолог.

За словами Карасьова, «путіни приходять і йдуть, а Росія залишається, і російський народ залишається, і в довгостроковій перспективі навряд чи продуктивно і конструктивно розглядати Росію як ворога».

На думку Карасьова, «ключова причина відставки в тому, що Парубій був із тих, хто завжди і публічно робив заяви про те, що ніяких компромісів з Росією не може бути. Це ключове, а все інше - то побічне».

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При цьому експерт погодився з тим, що зараз із влади «вичищаються люди з радикальними поглядами, а робиться ставка на прагматиків».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, Парубій заявив, що подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. На своїй сторінці у Facebook він написав: «Подав у відставку з посади секретаря РНБО України. В час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую займатися допомогою фронту. В першу чергу - добровольчим батальйонам. Разом переможемо російського агресора.

Порошенко підписав указ про звільнення Парубія з посади секретаря РНБО.

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